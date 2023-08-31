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Во Франции признали потерю позиций в Африке и усиление роли РФ

Le Figaro: расширение БРИКС побуждает Африку смотреть в сторону России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Россия усиливает свое влияние в Африке, что подтверждают саммиты Россия—Африка и БРИКС, прошедшие в Санкт-Петербурге и ЮАР, а Франция теряет свои позиции на континенте, пишет газета Le Figaro.

Как отмечает автор статьи, в последние несколько лет страны Африки освободились от французского влияния и начали устанавливать глобальные связи, в том числе через Москву. Присоединение к БРИКС Эфиопии побуждает и другие африканские государства «смотреть в этом же направлении», утверждает министр иностранных дел одной из стран Запада, слова которого приводит издание.

Что касается Парижа, то он избрал твердую позицию в ситуации с Нигером, отказавшись признавать власть мятежников и требуя возврата к власти президента Мохамеда Базума, но эта позиция спустя месяц после переворота практически не находит поддержки. Так, президент США Джо Байден, желая спасти свою военную базу в Нигере, не видит проблем в диалогах с мятежниками, говорится в публикации.

Нет у французских властей очагов давления и в Габоне, так же как и в Нигере или Мали, отмечает газета.

Газета The Wall Street Journal назвала расширение БРИКС победой России и Китая. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласили стать полноправными членами альянса.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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