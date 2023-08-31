Зеленский назвал число F-16, необходимых Украине для доминирования в небе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать российским пилотам доминировать в воздушном пространстве. Об этом он сообщил в интервью португальскому телеканалу RTP.

«В общей сложности нам необходимо около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, не дающие России возможности доминировать в воздушном пространстве», — сказал он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обещанные Западом истребители F-16 украинские летчики впервые смогут использовать весной 2024 года.

Он напомнил, что украинские пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на курсах. Одновременно ВВС Украины будут готовить инфраструктуру для самолетов. Этот процесс, по мнению главы военного ведомства, может занять не менее полугода.

Резников счел применение истребителей «серьезным переломным моментом» в конфликте. Издание обратило внимание, что сейчас превосходство в воздухе принадлежит России.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.