Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал число F-16, необходимых Украине для доминирования в небе

Зеленский: Украине нужно около 160 истребителей F-16

close
100%
Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать российским пилотам доминировать в воздушном пространстве. Об этом он сообщил в интервью португальскому телеканалу RTP.

«В общей сложности нам необходимо около 160 истребителей, чтобы иметь мощные военно-воздушные силы, не дающие России возможности доминировать в воздушном пространстве», — сказал он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обещанные Западом истребители F-16 украинские летчики впервые смогут использовать весной 2024 года.

Он напомнил, что украинские пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на курсах. Одновременно ВВС Украины будут готовить инфраструктуру для самолетов. Этот процесс, по мнению главы военного ведомства, может занять не менее полугода.

Резников счел применение истребителей «серьезным переломным моментом» в конфликте. Издание обратило внимание, что сейчас превосходство в воздухе принадлежит России.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях