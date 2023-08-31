Обозреватель чешской газеты Lidovky Ян Махачек написал в своей статье, что руководству Украины придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта с Россией.

По его словам, если контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) достигнет кульминации в конце августа — начале сентября, то конфликт может быть заморожен по линии фронта. Как заявил автор, со временем власти Украины формально или неформально отказались бы от четырех регионов в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Он указал, что никакие новые поставки вооружений, включая самолеты F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS, не помогут Киеву переломить ситуацию на поле боя. За российскими военно-воздушными силами и ПВО ожидаемо будет преимущество, отметил колумнист.

Также он выразил мнение, что заморозка конфликта снизит напряженность в отношениях с Москвой и позволит сформировать новую архитектуру безопасности в Европе.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что распад Украины может пойти по двум путям после того, как Киев проиграет в конфликте.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.