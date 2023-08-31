В Литве назвали фразу, которую не стоит произносить в адрес Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страны Запада должны отказаться от фразы о «поддержке Украины так долго, как потребуется», поставив задачу победы Киева. Об этом он сказал перед началом неформальной встречи глав МИД стран Европейского союза в Толедо, его слова приводит «Европейская правда».

«Мы должны отказаться от фразы о поддержке Украины так долго, как потребуется, поскольку, по моему мнению, она больше не работает. Мы должны быть более открытыми в том, какова наша цель на Украине», — заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Ландсбергис отметил, что Запад должен быть «более конкретным», предоставив Украине все, что она требует.

До этого верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подверг критике страны ЕС за недостаточно быструю поставку боеприпасов Киеву, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Также Боррель хочет до конца года согласовать выделение €5 млрд Украине. По его словам, он предложил создать специальный фонд для военной поддержки на период с 2024 по 2027 годы.

Ранее сообщалось, что внутри Евросоюза появились разногласия в вопросе помощи Украине.