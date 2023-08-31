В Турции высказались о сроках визита Эрдогана в Россию

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что визит главы государства в Россию 4 сентября пока окончательно не подтвержден, передает РИА Новости.

Там отметили, что поездка турецкого лидера в РФ «предвидится».

«Мы не объявляли прессе дату. Мы не делали каких-либо комментариев по этому поводу, я не знаю, откуда СМИ взяли эту информацию. Одна из планируемых дат 4 сентября, но из-за того, что она (дата) окончательно не подтверждена, мы не объявили об этом. Эта дата и может, и не может быть», — сказали в администрации.

Ранее ТАСС со ссылкой на турецкий диписточник сообщило, что президенты России Владимир Путин и Эрдоган должны провести встречу в Сочи 4 сентября.

До этого ТАСС сообщило, что Россия и Турция могут подписать ряд соглашений по итогам предстоящих переговоров президентов двух стран в Сочи. По словам собеседника агентства, подписание договоров может придать новый импульс развитию отношений между Анкарой и Москвой, однако все будет зависеть от результатов встречи.

28 августа главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи глав двух государств.

Ранее Путин назвал Эрдогана непростым, но надежным партнером.