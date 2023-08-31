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Кабмин РФ рассмотрит меры для расширения производства самолетов МС-21

Мишустин: кабмин рассмотрит меры по расширению производства самолетов МС-21 в РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании кабмина, что правительство 31 августа рассмотрит пакет мер помощи авиаотрасли страны для расширения производства самолетов МС-21. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сегодня рассмотрим пакет мер помощи отрасли, чтобы расширить производство перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21. Мы изменим правила представления субсидий из федерального бюджета. Такое решение даст возможность целому ряду авиастроительных предприятий использовать около 20 миллиардов рублей на техническое перевооружение», — сказал премьер.

До этого председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что авиационная промышленность в России может полностью заменить иностранные самолеты отечественными аналогами к 2030 году. По его словам, в ближайшем будущем в массовое производство планируют запустить Ил-96-400М, в котором обновят двигатель и улучшат салон, после этого — узкофюзеляжный Ту-214, МС-21, оснащенный российским двигателем ПД-14, турбовинтовые «Байкал» и «Ладога».

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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