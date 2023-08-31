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В КНР высказались о военных поставках США Тайваню

Посольство в Вашингтоне: КНР решительно против военных поставок США Тайваню

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

КНР выступает решительно против военных поставок Тайваню от Соединенных Штатов и призывает страну не провоцировать напряженность в Тайваньском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюя.

«Китай выступает решительно против военных связей США и Тайваня и поставок вооружений. США должны придерживаться принципа одного Китая и трех совместных коммюнике КНР и США, прекратить поставлять оружие Тайваню, перестать создавать новые предпосылки, которые могут привести к напряжению в Тайваньском проливе, и прекратить создавать риски миру и стабильность в Тайваньском проливе», — сказал Лю.

До этого неназванный официальный представитель МИД КНР назвал поддержку США администрации в Тайпее и их стремление противопоставить Тайвань Китаю основной причиной напряженности в Тайваньском проливе.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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