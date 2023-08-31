Названы причины возможной отставки министра обороны Украины Резникова

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова может быть связана с коррупционными схемами, в которых он был замешан, а также с подготовкой к президентским выборам в 2024 году. Такое мнение в эфире НСН озвучил политолог Богдан Безпалько. Он отметил, что глава украинского военного ведомства не подыгрывал местной пропаганде насчет быстрого окончания боевых действий.

«Такая рокировка готовится, возможно, потому что Резников зарекомендовал себя несколько странными заявлениями, которые звучали на протяжении последних лет. Последним из которых было то, что боевые действия будут длиться в течение очень большого количества времени. Это не вписывается в тренды украинской пропаганды, которая говорит: боевые действия скоро закончатся», — сказал Безпалько.

Он добавил, что предприниматель Рустам Умеров, который, возможно, займет место Резникова, также может поучаствовать в коррупционных схемах Минобороны Украины.

31 августа нардеп Украины Ярослав Железняк заявил, что вероятным новым министром обороны Украины станет глава Фонда госимущества страны Рустем Умеров, а Резников займет пост посла в Великобритании.

Ранее Резников потребовал у польских компаний вернуть деньги за военные заказы.