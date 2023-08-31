На пост официального спикера НАТО назначена Дилана Уайт. Об этом сообщила уходящая с данного поста Оана Лунгеску, передает РИА Новости.

«В мой последний день в НАТО я рада передать пост официального представителя альянса Дилану Уайту», — заявила Лунгеску.

Ранее Лунгеску заявила, что альянс отслеживал и пресекал попытки «опасных субъектов» публиковать дезинформацию в интернете перед июльским саммитом организации. Лунгеску отметила, что альянс защищает собственные сети от вредоносных кибердействий.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время встречи в Йоханнесбурге с коллегами из БРИКС заявил, что США планируют и направляют информационные атаки на критическую российскую инфраструктуру под украинским флагом. По его словам, спецслужбы США активно привлекают украинских хакеров к соответствующим атакам.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.