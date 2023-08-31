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Назначена новая встреча контактной группы по Украине в формате Рамштайн

Новая встреча по Украине в формате Рамштайн состоится 19 сентября

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Michael Probst/AP

Пятая по счету встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате Рамштайн состоится 19 сентября на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщило агентство DPA.

По данным агентства, глава Пентагона Ллойд Остин пригласил союзников на встречу.

На авиабазе «Рамштайн» в ФРГ ранее прошло несколько встреч контактной группы по поддержке Украины со стороны стран Североатлантического альянса и их союзников. На этих встречах обсуждались поставки оружия и военной техники Киеву. Первые переговоры состоялись в апреле 2022 года, последняя — 18 июля этого года в онлайн-формате.

На предыдущей встрече стороны обсудили подготовку украинских пилотов, техников и инженеров, которые будут заниматься западными самолетами. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда был намерен просить у государств системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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