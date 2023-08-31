Назначена новая встреча контактной группы по Украине в формате Рамштайн

Пятая по счету встреча контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате Рамштайн состоится 19 сентября на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщило агентство DPA.

По данным агентства, глава Пентагона Ллойд Остин пригласил союзников на встречу.

На авиабазе «Рамштайн» в ФРГ ранее прошло несколько встреч контактной группы по поддержке Украины со стороны стран Североатлантического альянса и их союзников. На этих встречах обсуждались поставки оружия и военной техники Киеву. Первые переговоры состоялись в апреле 2022 года, последняя — 18 июля этого года в онлайн-формате.

На предыдущей встрече стороны обсудили подготовку украинских пилотов, техников и инженеров, которые будут заниматься западными самолетами. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда был намерен просить у государств системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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