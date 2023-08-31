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В Британии раскритиковали Сунака за выбор нового министра обороны

Либеральные демократы Британии назвали нового министра обороны человеком Сунака

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I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Партии либеральных демократов Великобритании раскритиковали назначение Гранта Шаппса на должность министра обороны, заявив, что премьер-министр страны Риши Сунак назначил на должность своего помощника, отметив, что это уже пятая позиция Шаппса в кабинете министров менее чем за год. Об этом заявил представитель партии Ричард Фурд, его слова приводит The Telegraph.

«В то время, когда вооруженным силам нужен кто-то, кто мог бы поддержать их, Риши Сунак назначает помощника. Это пятая должность Шаппса в кабинете министров менее чем за год», — сказал Фурд.

Он также заявил, что «карусель» в консервативном правительстве должна прекратиться. По мнению политика, в офисе Сунака «слишком долго воспринимали вооруженные силы как нечто само собой разумеющееся, и в результате мы все оказались в меньшей безопасности».

Офис Сунака подтвердил назначение Гранта Шаппса на пост министра обороны Великобритании. Уточняется, что Шаппс является давним политическим союзником премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

До этого премьер-министр Великобритании принял отставку главы министерства обороны королевства Бена Уоллеса после четырех лет службы на этом посту.

Ранее новый министр обороны Британии пообещал поддерживать Украину.

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