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Новый министр обороны Британии пообещал поддерживать Украину

Министр обороны Британии Шаппс заявил, что сохранит курс на поддержку Украины

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I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс пообещал продолжить поддержку Украины на новой должности. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) вскоре после назначения главой военного ведомства.

«Для меня большая честь быть назначенным министром обороны. <…> Вступая в должность, я с нетерпением жду возможности поработать с храбрыми мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил <…> и продолжить поддержку Великобританией Украины», — написал Шаппс.

Он также выразил благодарность экс-министру обороны Бену Уоллесу, отметив его вклад в глобальную безопасность Великобритании за четыре года нахождения в должности.

Ранее в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака назначили новым министром обороны страны Гранта Шаппса, который до этого занимал должность министра по энергетической безопасности и климатической нейтральности. Офис Сунака сообщил об этом в социальной сети X.

Отмечается, что Шаппс является давним политическим союзником премьер-министра Риши Сунака.

Ранее Борис Джонсон прокомментировал назначение нового министра обороны Британии.

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