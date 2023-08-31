В США Зеленскому предрекли военный переворот

Украинские военные могут захотеть убрать своего президента Владимира Зеленского, если контрнаступление провалится. Такое мнение высказал в интервью журналисту Гарланду Никсону бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Уже все готово к тому, чтобы его убрали, и это сделают его украинские военные», — сказал Риттер.

Он добавил, что украинскому президенту не удастся спрятаться от мести.

Также бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на этой неделе в эфире YouTube-канала Redacted заявил, что Зеленскому может грозить военный переворот.

До этого издание Politico писало, что инициатива Зеленского приравнять коррупцию к государственной измене во время военного положения может обернуться рядом новых проблем.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.