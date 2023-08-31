Стало известно, когда должна пройти встреча Эрдогана с Путиным

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган должны провести встречу в Сочи 4 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий диписточник.

«Пока встреча планируется на 4 сентября», — сказали агентству.

До этого ТАСС сообщало, что Россия и Турция могут подписать ряд соглашений по итогам предстоящих переговоров президентов двух стран в Сочи. По словам собеседника агентства, подписание договоров может придать новый импульс развитию отношений между Анкарой и Москвой, однако все будет зависеть от результатов встречи.

28 августа главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу NTV заявлял, что Анкара считает приоритетом обеспечение скорейшей встречи глав двух государств.

Также агентство ТАСС информировало, что Эрдоган планирует провести встречу с российским коллегой до начала 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, назначенной на 20-22 сентября.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.