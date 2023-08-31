Лукашенко ответил на требования Польши и стран Балтии вывести ЧВК «Вагнер» из Белоруссии

Требования Польши и прибалтийских стран вывести из Белоруссии ЧВК «Вагнер» глупы и необоснованны, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил, что руководство Польши и стран Балтии нагнетает истерию по поводу присутствия на Белоруссии сотрудников ЧВК «Вагнер», при этом сами увеличивают военные бюджеты и стягивают к белорусским границам крупные воинские формирования.

«Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. <...> это необоснованные и глупые требования», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Лукашенко также обратил внимание, что Варшава уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Белоруссии — фактически этот документ является последним юридически обязывающим международным актом в сфере контроля над вооружениями. Белорусский лидер подчеркнул, что это опасный шаг.

В начале августа Лукашенко прокомментировал заявления Варшавы о том, что бойцы «Вагнера» якобы выдвинулись к границе с Польшей.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.