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В Кремле заявили об отсутствии конкретики в обсуждении поставок зерна с Турцией и Катаром

Песков: итогов обсуждения поставок зерна между РФ, Турцией и Катаром пока нет

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Обсуждение договоренностей по поставкам зерна с участием России, Турции и Катара не принесли пока конкретных итогов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет», — уточнил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что переговоры по этой теме в самое ближайшее время продолжатся на высшем уровне. По словам Пескова, вопрос планируется затронуть и во время визита главы МИД Турции Хакана Фидана в Москву 31 августа — 1 сентября.

Песков добавил, что пока трудно сказать, насколько результативным будет обсуждение. Он обратил внимание, что «будучи ответственным поставщиком зерновых», Россия принимает участие в переговорах.

31 августа ситуацию в переговорах по зерновой сделке сочли сложной из-за эскалации напряженности на Украине. Об этом РИА Новости заявил источник.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что без участия России зерновой сделки быть не может.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.

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