Чехия поставит Украине новую партию боевых вертолетов

Чехия в ближайшее время планирует отправить Киеву партию боевых вертолетов, Прага также может принять участие в обучении украинских пилотов полетам на F-16. Такие заявления сделала министр обороны страны Яна Чернохова на встрече глав военных ведомств и иностранных дел стран Европейского Союза в Толедо. Ее слова приводит ТАСС.

«В настоящее время мы планируем поставить [на Украину] больше боевых вертолетов, а также рассматриваем возможности содействия подготовке украинских пилотов для самолетов F-16», — сказала Чернохова.

О каком количестве вертолетов идет речь, министр не уточнила.

До этого Чернохова сообщала, что вертолеты Ми-24, которые Чехия намерена заменить на американские, могут найти применение на Украине, Прага продолжит всесторонне помогать Киеву. По ее словам, Ми-24B/35 отлично справились со своей задачей, хоть и прослужили дольше положенного.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлял, что Прага передаст Киеву боевые вертолеты и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что Чехия поставит ВСУ авиасимуляторы для обучения летчиков.