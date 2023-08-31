Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чехия поставит Украине новую партию боевых вертолетов

Глава Минобороны Чехии Чернохова анонсировала поставку Киеву боевых вертолетов

close
100%
Depositphotos

Чехия в ближайшее время планирует отправить Киеву партию боевых вертолетов, Прага также может принять участие в обучении украинских пилотов полетам на F-16. Такие заявления сделала министр обороны страны Яна Чернохова на встрече глав военных ведомств и иностранных дел стран Европейского Союза в Толедо. Ее слова приводит ТАСС.

«В настоящее время мы планируем поставить [на Украину] больше боевых вертолетов, а также рассматриваем возможности содействия подготовке украинских пилотов для самолетов F-16», — сказала Чернохова.

О каком количестве вертолетов идет речь, министр не уточнила.

До этого Чернохова сообщала, что вертолеты Ми-24, которые Чехия намерена заменить на американские, могут найти применение на Украине, Прага продолжит всесторонне помогать Киеву. По ее словам, Ми-24B/35 отлично справились со своей задачей, хоть и прослужили дольше положенного.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлял, что Прага передаст Киеву боевые вертолеты и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что Чехия поставит ВСУ авиасимуляторы для обучения летчиков.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях