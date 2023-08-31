Трамп дал совет конкуренту на должность президента США

Экс-президент США Дональд Трамп посоветовал своему конкуренту в предвыборной гонке от Республиканской партии бизнесмену Вивеку Рамасвами «быть осторожным», назвав его «немного противоречивым». Слова Трампа приводит Fox News.

«Он становится немного противоречивым. Я бы посоветовал ему быть немного осторожным. Но он обладает позитивной энергией, и он был очень добр ко мне», — заявил Трамп.

Бывший президент США охарактеризовал Рамасвами как «умного, молодого парня», который обладает «большим талантом».

Ранее Вивек Рамасвами раскритиковал освещение в СМИ сдачу бывшего главы государства Трампа властям в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия. В эфире Fox News он отметил, что фанфары по поводу капитуляции политика, хоть и формальной, являются неуместными.

Он добавил, что власти США давят на Трампа, пытаясь помешать его президентской кампании.

До этого сообщалось, что на фоне предъявленных бывшему американскому президенту Дональду Трампу обвинений усиливается его популярность среди сторонников Республиканской партии США. Так, 62% опрошенных заявили, что выбрали бы Трампа в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии. Вышедший на второе место губернатор штата Флорида Рон Десантис набрал лишь 16% голосов. Бизнесмена Вивека Рамасвами хотели бы видеть участником президентской гонки 7% опрошенных. На четвертом месте — бывший вице-президент Майк Пенс с 5% голосов.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении назначить Маска советником в случае избрания.