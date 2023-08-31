Медведев заявил о потере Украиной половины населения

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина потеряла половину своего населения, и сегодня на подконтрольных Киеву территориях остаются всего 19,7 млн человек.

Согласно переписи населения, в 2001 году на Украине проживало примерно 48,5 млн человек. По данным Украинского института будущего, к началу февраля 2022 года численность постоянного населения республики составляла 37,6 млн человек.

В Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщали, что с начала российской специальной военной операции на Украине в странах Европы проживают 8,6 млн украинцев, 2,869 млн из них — в России.

«Но насчет нашей страны – неувязочка пропагандистского толка. В начале февраля 2022 года на территории РФ уже находились (на учебе или работе) 1,9 млн граждан Украины... После 24 февраля 2022 года с территории этой «страны» в Россию прибыли более 5,2 млн человек. То есть в сумме у нас сейчас живут до 7,1 млн оттуда», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также он напомнил, что население Украины сократилось после того, как в состав России в прошлом году вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. То есть, к 2022 году на Украине оставались 37 млн человек. Если вычесть эмигрантов, то в стране в настоящее время проживают всего 19,7 млн человек.

Медведев добавил, что «с трудом верится в то, что уехавшие из страны захотят вернуться на родину».

«Вектор распада виден отчетливо», — резюмировал он.

Также сообщалось, что на этой неделе Медведев назвал Украину страной-паразитом, получающей оружие как корм от хозяев.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.