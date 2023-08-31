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Минпросвещения высказалось о полностью дистанционном образовании в РФ

Минпросвещения исключило возможность полностью дистанционного образования в РФ

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил на 10-м общероссийском родительском собрании, что в РФ никогда не будет полностью дистанционного образования, так как в такой ситуации «нет системы воспитания». Об этом сообщает ТАСС.

«У нас нет дистанционного образования и быть не может, и не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что (в таком случае. — «Газета.Ru») нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками. Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении», — сказал министр.

До этого глава Минпросвещения РФ заявил в видеообращении к Съезду работников образования Новосибирской области, что новый государственный учебник по истории для учеников 11 классов поставят во все школы России до 1 сентября. По словам министра, первый единый государственный учебник по новейшей истории для 10-11 классов уже создан.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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