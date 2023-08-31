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В ФРГ сообщили о включении в повестку дня встречи глав МИД ЕС ситуации в Нагорном Карабахе

Глава МИД ФРГ Бербок: Лачинский коридор нужно освободить для гуманитарной помощи

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Алексей Куденко/РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуацию в Нагорном Карабахе включили в повестку дня встречи глав МИД Европейского союза, которая проходит 31 августа в Испании, передает ТАСС.

Она отметила, что Лачинский коридор «должен быть свободен для гуманитарной помощи». Бербок назвала положение людей в этом регионе катастрофическим, подчеркнув, что электричество там «доступно только в небольших количествах.

«Поэтому мы обращаемся к Азербайджану и РФ с настоятельным призывом: народ Нагорного Карабаха должен получить то, что ему нужно для жизни. Лачинский коридор должен быть свободным для гуманитарной помощи», — сказала глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

По ее словам, что министры иностранных дел ЕС обсудят этот вопрос в четверг.

30 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что обвинять миротворцев Российской Федерации в ситуации с Лачинским коридором неверно.

По словам дипломата, нынешняя ситуация в Лачинском коридоре стала следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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