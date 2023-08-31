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Путин рассказал, на чем основаны отношения между Россией и Киргизией

Путин: отношения РФ и Киргизии основаны на принципах стратегического партнерства

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Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравление коллеге из Киргизии Садыру Жапарову по случаю Дня независимости республики, отметив успешное развитие сотрудничества РФ и Киргизии в различных сферах. Послание главы российского государства опубликовал сайт Кремля.

«Отношения между государствами основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества. Успешно развивается двустороннее сотрудничество на различных направлениях», — говорится в поздравлении.

Кроме того, российский лидер указал на конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

Путин выразил уверенность, что дальнейшее наращивание многоплановых связей Москвы и Бишкека в полной мере будет отвечать интересам двух государств, а также будет идти «в русле укрепления безопасности и стабильности на евразийском пространстве».

Кроме того, президент России пожелал Жапарову здоровья и успехов, а всем гражданам республики — счастья и благополучия.

До этого президент России Владимир Путин поздравил по телефону белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения.

Ранее Владимир Путин поздравил Псково-Печерский монастырь с юбилеем.

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