Ситуацию в переговорах по зерновой сделке сочли сложной

Переговоры по возобновлению действия продовольственной инициативы проходят сложно, сказывается эскалация напряженности на Украине. Об этом заявил РИА Новости источник.

Он назвал ситуацию, касающуюся переговоров по возобновлению зерновой сделки, «очень сложной».

Источник обратил внимание, что эскалация напряженности в конфликте на Украине отражается в позициях сторон.

«Конечно, все то, что мы сейчас видим, отражается. Но процесс продолжается», — отметил он.

31 августа турецкий дипломат заявил, что Анкара проинформирует ООН о переговорах по продовольственной инициативе. По его словам, на предстоящих переговорах в Москве обсудят разные варианты возобновления работы зернового коридора.

Накануне Россия назвала альтернативу зерновой сделке. В МИД сообщили, что Москва рассматривает инициативу президента РФ Владимира Путина по поставке Турции 1 млн тонн зерна, которое переработают и отправят в нуждающиеся страны.

Ранее Турция выразила готовность гарантировать проход через проливы судам с зерном.