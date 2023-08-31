В Польше утвердили комиссию по расследованию влияния РФ

Польский сейм утвердил комиссию по расследованию российского влияния. Об этом сообщает RMF.

В голосовании не приняли участие депутаты из рядов «Гражданской коалиции», «Левой партии», Польской коалиции-ПСЛ и других парламентских фракций. Проголосовали при этом члены оппозиционной партии Конфедерации. В поддержку утверждения комиссии голосовали только члены правящей партии.

В комиссию вошли девять человек. Все они — члены правящей партии «Право и справедливость». В их число вошли советник президента Матеуша Моравецкого Анджей Зибертович, председатель Совета безопасности и обороны в офисе президента Пшемыслав Журавский, историк Славомир Ценкевич, Лукаш Чешотура, Михал Войновский, Юзеф Брынкус, Марек Шиманяк, Аркадиуш Пулавский и Анджей Ковальский.

До этого в Польше свыше полумиллиона человек вышли на митинг протеста оппозиции против проведения произвольных проверок под предлогом расследования российского влияния.

Ранее в Польше заявили о странном полете самолета с россиянами над Варшавой.