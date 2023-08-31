В Турции заявили о завершении подготовки к переработке российского зерна для бедных стран

Россия скоро может начать поставки зерна в Турцию на переработку для отправки нуждающимся бедным странам. Об этом сообщает источник РИА Новости.

»Анкара на официальном уровне заявляла о поддержке этой идеи, готовности помочь. Параметры почти готовы, некоторые оставшиеся детали обсудят на высшем уровне», — сообщил один из участников переговоров по проекту.

Отмечается, что финансовую сторону сделки источник агентства комментировать отказался.

До этого МИД РФ назвал проект переработки 1 млн т зерна в Турции альтернативой зерновой сделке.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. 16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки.

17 июля появились сообщения о том, что за время действия сделки РФ потерпела убытки на сумму $1 млрд. В тот же день МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

27 августа 2023 года WSJ написал, что выход России и зерновой сделки помешал вывозу 3/4 украинского зерна.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.