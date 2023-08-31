Бывший военный США указал на промах ВСУ

Бывший разведчик Вооруженных Сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал, что украинская армия могла бы добиться больших успехов на поле боя, если бы принимала указания и слушала Соединенные Штаты.

«Украинцы просто не принимают указаний и не слушают», — утверждает бывший военный.

При этом Шаффер заметил, что если бы наступление ВСУ планировали Соединенные Штаты, то ход боестолкновения был бы иным.

По словам эксперта, если американские советники и участвуют в консультациях с руководством Украины, то их советы не всегда воспринимаются командованием Вооруженных сил страны. В НАТО, в свою очередь, на власти Украины сыплется множество разных советов, мешающих составить единообразный план ведения вооруженного конфликта.

До этого Шаффер заявлял, что НАТО по ситуации на Украине попало в положение, когда любое действие альянса будет доказывать правоту президента России Владимира Путина.

Ранее экс-разведчик США назвал безосновательными слова Зеленского о Крыме.