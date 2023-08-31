В Британии осудили попытку военного переворота в Габоне

Министерство иностранных дел Великобритании осудило попытку военного переворота в Габоне. Об этом пишет ТАСС.

«Соединенное Королевство категорически осуждает незаконный военный захват власти в Габоне и призывает к восстановлению конституционного правительства», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте британского правительства.

При этом Лондон признает обеспокоенность, выраженную относительно проведенных недавно выборов в Габоне.

Военные, захватившие власть в Габоне, назначили командующего Республиканской гвардией Габона Бриса Олиги Нгему главой государства на переходный период.

Объявление было зачитано одним из военных мятежников по национальному габонскому телевидению.

В октябре 2019 года в чине полковника Брис Олигуи Нгема возглавил разведывательную службу Республиканской гвардии, а в апреле 2020 года стал главнокомандующим Республиканской гвардии.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют Министерство обороны и Вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

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