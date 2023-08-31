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Небензя заявил, что возврата Совбеза ООН к обсуждению санкций против Мали больше не будет

Небензя: Совбез ООН больше не вернется к обсуждению санкций против Мали

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John Minchillo/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности больше не вернется к обсуждению вопроса о санкционном режиме в отношении Мали после того, как Совбез отклонил проект российской резолюции, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, после неприятия проекта резолюции России возврата к обсуждению некоего нового проекта больше не будет.

Советом Безопасности ООН российский проект не был поддержан. Япония проголосовала против, остальные члены Совбеза воздержались.

В российском проекте предлагалось продлить санкционный режим на год и немедленно распустить группу экспертов санкционного комитета, определяющую как исполняются санкции и вносящую лица в санкционный список.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация применила право вето в Совете Безопасности ООН при голосовании по западному проекту резолюции касательно санкций в отношении африканской страны Мали.

Перед голосованием постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что «принятие СБ документа на фоне официального обращения Бамако с требованием упразднения режима санкций, стало бы контрпродуктивным не только для эффективности режима санкций, но и для внутрималийского мирного процесса».

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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