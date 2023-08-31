В Великобритании назвали две кандидатуры на пост министра обороны

Новым главой военного ведомства Великобритании может стать министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс или бывший руководитель минобороны Лиам Фокс. Об этом, ссылаясь на британские газеты Financial Times (FT) и Telegraph, сообщает РИА Новости.

Согласно осведомленным источникам, предположительно 31 августа премьер-министр страны Риши Сунак объявит о замене нынешнего министра обороны Бена Уоллеса. В статье Financial Times Шаппс назван «неожиданным фаворитом». Однако, предупреждает газета, его кандидатура еще не является окончательной. В частности, в Консервативной партии в качестве претендента также рассматривают главу аппарата премьер-министра Джереми Куина.

В свою очередь, Telegraph выразила мнение, что основным кандидатом на пост является экс-министр обороны Лиам Фокс.

Ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обратился к премьер-министру страны Риши Сунаку с просьбой при следующих перестановках в правительстве не назначать его министром обороны, а оставить руководить внешнеполитическим ведомством.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.