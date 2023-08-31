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РПЦ заявила протест против изгнания студентов Киевской духовной академии из лавры

РПЦ осудила изгнание из студентов Киевской духовной академии из лавры

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Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Русская православная церковь выразила решительный протест против изгнания украинскими властями Киевской духовной академии из стен Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте РПЦ.

В заявлении уточняется, что оно сделано по благословению патриарха Кирилла. В нем решение властей Украины о запрете доступа преподавателям и студентам Киевской духовной академии к учебным корпусам на территории Киево-Печерской лавры названо частью официально анонсированной и утвержденной в 2022 году государственной программы по ослаблению и уничтожению Украинской Православной Церкви, захвату ее монастырей и исторических святынь, ликвидации религиозных общин.

Этим беззаконным решением, говорится в заявлении, правительство Украины продолжило планомерно уничтожать тысячелетний Киево-Печерский монастырь и сопряженную с ним духовную, интеллектуальную и культурно-историческую традиции. Предпринята попытка воспрепятствования деятельности духовной школы с более чем четырехсотлетней историей.

РПЦ обращается к международным правозащитным организациям, мировому православному научно-богословскому сообществу, религиозным и светским учебным заведениям всего мира с призывом выступить в защиту старейшего православного учебного заведения Восточной Европы и предпринять возможные шаги в его поддержку.

Ранее сообщалось, что министерство культуры Украины закрыло доступ преподавателям и студентам Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерскую лавру, прировняв их к «посетителям».

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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