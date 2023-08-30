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В ООН отреагировали на атаки беспилотников на Россию

ООН об ударах по РФ и Украине: мы обеспокоены эскалацией насилия

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Shutterstock

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что ООН обеспокоена эскалацией российско-украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обеспокоены эскалацией насилия, которое мы наблюдаем», — заявил он.

До этого губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что ремонт поврежденного в результате атаки ВСУ аэропорта продолжается, есть вероятность, что он снова заработает 31 августа.

В ночь на 30 августа украинские беспилотные летательные аппараты совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где были повреждены несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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