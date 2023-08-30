В Белом доме сообщили о постепенном прогрессе в контрнаступлении Украины

Вооруженные силы Украины достигают постепенного прогресса в контрнаступлении. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Война продолжается, украинцы все еще осуществляют постепенный прогресс в своем контрнаступлении», — сказал он.

Также Кирби отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину по части систем безопасности.

30 августа американский радиоведущий Гарланд Никсон заявлял, что украинская армия рискует лишиться всего личного состава уже в ближайшее время, что ознаменует завершение контрнаступления. По его словам, сейчас в рядах ВСУ наблюдается дефицит военнослужащих.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон говорил, что генералы НАТО ошиблись в оценке ситуации перед украинским контрнаступлением, из-за чего произошли многочисленные потери в зоне боевых действий.

28 августа газета Financial Times писала, что инструкторы стран Запада признают, что украинской армии не удалось добиться поставленных задач в ходе контрнаступления из-за больших возможностей ВС РФ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.