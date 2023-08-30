VG: муж главы МИД Норвегии незаконно торговал акциями оружейной компании

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт признала, что ее муж незаконно продавал акции оружейной компании Kongsberg Gruppen, сообщает издание VG.

По данным издания, он не имел на это права, так как являлся мужем министра.

По словам Витфельдт, она не знала об инвестиционной деятельности своего супруга.

«Я глубоко сожалею, что допустила ошибки, связанные с нарушением принципа беспристрастности», — сказала она.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее супруг продал долю в компании Stark Logistics, которая продолжает работать с Россией, по цене бутерброда.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.