Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

VG: муж главы МИД Норвегии незаконно торговал акциями оружейной компании

Глава МИД Норвегии признала, что муж незаконно продавал акции оружейной компании

close
100%
Depositphotos

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт признала, что ее муж незаконно продавал акции оружейной компании Kongsberg Gruppen, сообщает издание VG.

По данным издания, он не имел на это права, так как являлся мужем министра.

По словам Витфельдт, она не знала об инвестиционной деятельности своего супруга.

«Я глубоко сожалею, что допустила ошибки, связанные с нарушением принципа беспристрастности», — сказала она.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее супруг продал долю в компании Stark Logistics, которая продолжает работать с Россией, по цене бутерброда.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией. Речь идет о фирме, которая частично принадлежит супругу премьера. Сама Каллас настаивает, что почти ничего не знала о бизнесе мужа.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях