В Ватикане высказались против возвращения к ядерным испытаниям

Ватикан поддерживает запрет на ядерные испытания, которые наносят большой ущерб окружающему миру и нарушают духовную связь людей на Земле. Об этом на заседании генассамблеи ООН, посвященном Международному дню против ядерных испытаний, сообщил представитель Ватикана при организации архиепископ Габриэле Качча. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Миссии постоянного наблюдателя Святого престола при ООН.

Он напомнил, что первое успешное испытание атомной бомбы на полигоне Тринити в Нью-Мексико дало старт гонке вооружений, направленной на разработку ядерного оружия.

«Государства, которые полагаются на ядерное сдерживание, несут моральные и юридические обязательства по восстановлению <…> сообществ и экосистем, пострадавших в результате испытаний», — сказал архиепископ.

Качча также констатировал, что перспектива возвращения к такому опыту вполне реальна. Он выразил поддержку Святым престолом применения положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

До этого председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши заявил, что мир как никогда в этом столетии находится близко к глобальной катастрофе, и любое применение ядерных вооружений может привести к выходу ситуации из-под контроля.

Ранее в России назвали условие для проведения ядерного испытания.