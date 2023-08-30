В Белом доме отреагировали на переворот в Габоне

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что страна обеспокоена из-за попытки военного переворота в Габоне и намерена поддержать государства Западной Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, вы не будете удивлены узнать, что мы очень и очень пристально ее отслеживаем. Эта последняя по времени попытка военного захвата власти в регионе, который сотрясают попытки переворотов», — сказал Кирби.

По его словам, у Соединенных Штатов «не так много выводов» по текущей ситуации.

Ранее Африканский союз осудил действия военных, которые объявили о захвате власти в Габоне. Отмечается, что Махамат призвал всех политических и гражданских акторов, а также военных Габона мирно решить сложившуюся ситуацию. Кроме того, в заявлении сообщается и о призыве гарантировать безопасность президента страны Али бен Бонго Ондимбы и членов его семьи.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют Министерство обороны и Вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Ранее стала известна судьба свергнутого президента Габона.