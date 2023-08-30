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Южная Корея хочет стабильных отношений с Россией и Китаем

KT: Южная Корея стремится поддерживать стабильные отношения с Россией

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Depositphotos

Правительство Республики Корея стремится поддерживать стабильные отношения с Российской Федерацией и Китаем, несмотря на ситуацию на территории Украины и растущее соперничество между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщает The Korea Times.

В публикации отмечается, что поддерживание стабильности в отношениях с Москвой и Пекином становится важной задачей для Сеула.

По словам бывшего посла Южной Кореи в России Ви Сон Рака, южнокорейская сторона продемонстрировала некоторые усилия, чтобы нормализовать отношения, несмотря на тяжелую дипломатическую обстановку из-за российско-украинского конфликта.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя итоги состоявшегося Кэмп-Дэвиде саммита США-Южная Корея-Япония заявила, что достигнутые договоренности носят конфронтационный характер.

По словам Захаровой, соглашения направлены на построение в Азиатско-Тихоокеанском регионе блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные угрозы.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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