Украина может оборудовать МиГ-29 и Су-27 ракетами из нового пакета помощи США

Украина может установить ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder, обещанные в очередном пакете военной помощи США, на истребители МиГ-29 и Су-27. Об этом пишет журналист Дэвид Экс для Forbes.

С точки зрения Экса, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) кончаются запасы советских ракет класса «воздух-воздух» Р-73 из-за «отчаянной борьбы с российскими беспилотниками». В таком случае, если украинцы не планируют откладывать использование Sidewinder до появления F-16, то им придется интегрировать их на МиГ-29 и Су-27, считает журналист.

Он отметил, что такая интеграция «не является невозможной», и при желании ВСУ могли бы ее реализовать.

«В конце концов, они [украинцы] уже нашли способы интегрировать ряд западных ракет на свои советские истребители», — пишет Экс.

29 августа американские власти объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $250 млн. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен обратил внимание, что в новый пакет входят ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin. Кроме того, США отправят ВСУ более 3 млн патронов и средства сантранспорта.

Ранее посольство РФ в США назвало верхом лицемерия новый пакет американской военной помощи Киеву.