Политолог назвал переворот в Габоне «эффектом домино»

Переворот в Габоне после захвата власти в Нигере еще больше ослабляет политику Франции в Африке. Об этом в эфире НСН заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, основная проблема в том, что африканские страны недовольны западным влиянием.

«Это эффект домино, о котором говорили многие во Франции. <...> Если Габон был для Франции важной страной для ее присутствия в Африке, то это еще более дестабилизирует французскую политику в этом регионе. Такой эффект беспокоит Париж. Африканские страны недовольны французской политикой, влиянием. Будем считать, что это очередной африканский «майдан», — сказал Федоров.

Он добавил, что от добычи полезные ископаемых в Африке основной доход идет западным элитам, местным же остаются крохи. К примеру в Нигере, по его словам, от добычи урановой руды остается лишь 10%.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Ранее сообщалось о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Оппозиция не признала итоги выборов и объявила об их фальсификации.