Захарова предложила американским политикам выпить воду с «Фукусимы»

Американские политики, которые поддержали власти Японии по ситуации АЭС «Фукусима», могут в знак солидарности выпить сбрасываемую радиоактивную воду. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга с журналистами.

«Мне кажется, те американские политики, которые поддержали Японию в данном вопросе, могут продемонстрировать солидарность и все-таки выпить эту воду, будучи полностью уверены в ее безопасности», — сказала она.

По словам Захаровой, политики в Японии, которые уверяют в безопасности такой воды, почему-то отказались ее пить. Дипломат отметила, что подобное происходит, когда идет речь о «неприкрытой политизации, чем США регулярно занимаются».

30 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида съел на завтрак продукты из Фукусимы. Отмечалось, что политик употребил в пищу морепродукты, а также свинину, рис и дыню, выращенные в регионе Фукусима, где в море сбросили зараженную, как утверждается, воду с АЭС «Фукусима-1».

До этого сообщалось, что работники Управления рыболовства Японии не выявили каких-либо следов трития в рыбе, которая была поймана у побережья вблизи места сброса в океан очищенной воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1».

24 августа японская компания Tokio Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу первой партии очищенной от радиации воды с «Фукусимы-1». Жидкость перенаправляют в океан, предварительно разбавив большим количеством морской воды и снизив содержание трития.

Ранее эксперт по атомной энергетике назвал сброс воды с «Фукусимы-1» самым опасным экспериментом по загрязнению океана.