Путин проведет совещание по развитию Красноярского края

Президент России Владимир Путин в четверг, 31 августа, проведет совещание по развитию Красноярского края по видеосвязи, передает РИА Новости, ссылаясь на Кремль.

«Владимир Путин 31 августа 2023 года в режиме видеосвязи проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече будут обсуждаться вопросы газификации региона, реализации экологических программ, а также транспортные проекты.

17 августа на реке в Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости государства сообщил, что президент страны Владимир Путин одобрил предложения консультативного органа по развитию станкостроения.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».