Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин проведет совещание по развитию Красноярского края

Путин по видеосвязи проведет совещание по развитию Красноярского края в четверг

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг, 31 августа, проведет совещание по развитию Красноярского края по видеосвязи, передает РИА Новости, ссылаясь на Кремль.

«Владимир Путин 31 августа 2023 года в режиме видеосвязи проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече будут обсуждаться вопросы газификации региона, реализации экологических программ, а также транспортные проекты.

17 августа на реке в Красноярском крае произошел разлив нефтепродуктов.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости государства сообщил, что президент страны Владимир Путин одобрил предложения консультативного органа по развитию станкостроения.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях