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«Это некий умысел»: политолог раскритиковал присоединение территории России к Китаю на карте

Политолог Журавлев счел присоединение части РФ к Китаю на карте неким умыслом

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Shutterstock

Китай, присоединив часть территорий России — Большой Уссурийский остров — к себе на новой карте страны, проверяет российскую сторону на прочность. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

По мнению эксперта, подобный шаг является «неким умыслом», потому что Китай является очень организованной страной.

«Не может быть такого, чтобы картографическая служба сама решила поменять границу КНР. Поэтому я думаю, что это пробный шар. Когда-то Китай претендовал на всю Восточную Сибирь и тоже публиковал карты, где она закрашена в цвета КНР. Сейчас в условиях СВО китайцы проверяют нас на прочность — возмутимся мы или нет», — подчеркнул политолог.

По мнению Журавлева, через некоторое время Китай может закрасить в свои цвета также Амурскую область и Хабаровский край, если Россия не отреагирует на этот шаг.

28 августа газета Sabah писала, что новостной сайт FOX News показал карту Турции без Стамбула. Издание также отмечало, что телеканал «трепал нервы» общества «своими ложными новостями во время президентских выборов в Турции и сокрушительных землетрясений в Кахраманмараше».

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на Google-картах появилась детская площадка имени Чикатило.

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