В МИД РФ заявили, что без участия России зерновой сделки быть не может

Речь о работе черноморской продовольственной инициативы без участия России идти не может. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, и «без России оно работать не может».

«Это невозможно физически», — прокомментировала Захарова материалы турецких СМИ, где говорится о продлении зерновой сделки без участия Москвы.

Дипломат подтвердила, что продовольственная инициатива станет одной из тем обсуждения на предстоящих в Москве переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана. Она уточнила, что стороны коснуться ситуации вокруг стамбульских договоренностей и прекращенной 17 июля черноморской инициативы по вывозу украинского зерна, а также действующего меморандума Россия — ООН по нормализации экспорта сельхозпродукции.

29 августа российский дипломат заявил ТАСС, что зерновая сделка будет обсуждаться только на условиях, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.