Турция намерена отправить в Россию нового посла

Правительство Турции планирует назначить нового человека на должность посла республики в России. Срок полномочий действующего главы дипломатической миссии Мехмета Самсара в ближайшее время подойдет к концу, передает ТАСС со ссылкой на источники.

«Посол завершает миссию. О конкретных сроках отъезда пока неизвестно», — указано в сообщении.

Мехмет Самсар возглавил турецкую дипмиссию в РФ в декабре 2018 года.

29 августа телеканал Habertürk сообщил, что в начале осени в Сочи состоятся переговоры российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча запланирована на 4 сентября.

Ожидается, что в ходе мероприятия главы государств обсудят возможность продления зерновой сделки. С этой целью Анкара готовится представить новую формулу черноморской инициативы, сообщил телеканал.

22 июля 2022 года представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о начале зерновой сделки. Москва обязывалась содействовать вывозу украинского продовольствия и удобрений по коридорам в акватории Черного моря. При этом корабли отправлялись из трех портов, включая Одессу.

Также в Стамбуле был подписан меморандум между РФ и ООН, согласно которому организация должна была принять меры для снятия ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на глобальный рынок.

Однако 17 июля 2023 года действие сделки прекратилось. Кремль связал отказ от сотрудничества с невыполнением другими участниками договора обязательств, отвечающих интересам российской стороны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил перспективы возобновления зерновой сделки.