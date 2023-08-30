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МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы журналистам РФ

Захарова: РФ ответит США, если повторится история с невыдачей виз журналистам

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва серьезно ответит Соединенным Штатам, если в сентябре повторится история с невыдачей американских виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк и освещения 78-й сессии Генассамблеи ООН.

По ее словам, США злоупотребляют привилегией размещать штаб-квартиру организации и манипулируют визами для оказания давления на другие страны.

«В случае повторения ситуации с невыдачей виз нашим журналистам [она] не останется без серьезной реакции», — сказала Захарова.

22 августа глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявлял, что российской делегации пока не удалось получить американские визы, необходимые для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова к любому развитию событий по вопросу выдачи американских виз членам российской делегации и журналистам на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, однако пока признаков того, что произойдет какой-то срыв, нет.

Ранее в Кремле прокомментировали поездку Путина на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

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