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Стало известно о серьезной ссоре Зеленского и Байдена во время первой встречи

Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена завершилась скандалом

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Susan Walsh/Pool/Reuters

Первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера Соединенных Штатов Джо Байдена завершилась скандалом. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на данные, опубликованные в книге журналиста Франклина Фоера «Последний политик».

По словам автора, в ходе первой встречи политиков летом 2021 года Зеленский вел себя непрофессионально, завалив Байдена требованиями, среди которых была и просьба о вступлении в НАТО.

«Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие. И оно разозлило Байдена», — сказано в сообщении.

Накануне американские власти объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $250 млн. Уточнялось, что в новый пакет входят ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin. Кроме того, Вашингтон отправит Киеву свыше трех млн патронов и средства сантранспорта.

До этого в Соединенных Штатах раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации. По словам заместителя главы Пентагона Кэтлин Хикс, за 18 месяцев Киеву отправили свыше 3,1 млн реактивных снарядов, ракет, выстрелов для минометов и артиллерийских орудий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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