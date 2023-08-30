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Украину заподозрили в подрыве «Северных потоков»

Le Figaro: Украина стала главным подозреваемым в подрыве «Северных потоков»

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Swedish Coast Guard/AP

Украину считают главным подозреваемым в совершении терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре прошлого года. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

В статье говорится, что после совместного расследования немецкий изданий ZDF и Der Spiegel следователи прокуратуры Германии почти уверены в причастности к подрывам газопроводов яхты Andromeda. Судно было арендовано 6 сентября в немецком портовом городе Варнемюнде, после чего отправилось к датскому острову Борнхольм.

На борту яхты нашли следы взрывчатого вещества октоген (HMX) для применения под водой. Именно его фрагменты были зафиксированы на пробитых трубах газопровода. Аренду корабля оплатило варшавское турагентство Feeria Lwowa, чьим руководителем является 54-летняя жительница Киева Наталия А.

Кроме того, одним из членов экипажа был гражданин Украины Валерий К. , военнослужащий 93-й механизированной бригады ВСУ. Предполагается, что именно он взял яхту в аренду по поддельному молдавскому удостоверению личности.

Согласно информации Der Spiegel, экипаж из шести человек, среди которых были боевые пловцы и врач, выполняли приказы непосредственно главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

В материале также указано, что ряд стран Запада знали о планах Киева по подрыву газопроводов и, возможно, пытались ее отговорить.

На этой неделе заместитель представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявлял, что расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» еще не завершено и правительство не намерено спекулировать на тему виновных в диверсиях.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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