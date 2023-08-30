Песков прокомментировал сообщения о визите Путина в Китай

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременными сообщения о визите Путина в Китай. Об этом пишет РБК.

По словам Пескова, между Россией и Китаем «прорабатывается график обмена визитами, в том числе на высшем уровне», но говорить о точных датах пока рано.

До этого представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят стратегический диалог.

Ван Вэньбинь заявил, что Китай и Россия пошагово продвигают двустороннее сотрудничество, обсуждается широкий перечень вопросов, которые представляют интересы обеих страны.

Глава китайского МИДа также подчеркнул, что под руководством Си Цзиньпина и Путина КНР и РФ продолжат непрерывно развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эру.

В конце июля помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин намерен прибыть в октябре в КНР, когда там будет проводиться форум «Один пояс — один путь».

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.