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В Кремле сочли нежизнеспособными соглашения о гарантиях Запада Киеву без учета условий РФ

Песков: гарантии безопасности Киева без учета озабоченности Москвы неустойчивы

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Обсуждаемые Западом соглашения о возможных гарантиях безопасности Украине будут нежизнеспособными без учета тех озабоченностей, которые высказали российские власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил о подписании целого ряда соглашений, в которых отсутствуют даже упоминания на озабоченности, которые высказывались российской стороной о безопасности.

«Они не могут быть жизнеспособными», — уточнил Песков.

Он добавил, что нет ясности, о каком формате гарантий идет речь. Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что Москва продолжит внимательно отслеживать эту информацию и «дальше наблюдать».

Накануне ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал о главной сложности выдачи США гарантий безопасности Украине. Эксперт обратил внимание, что американские власти собираются это сделать без согласования с Россией — главного участника спецоперации.

Ранее в Киеве заявили о старте новых переговоров по гарантиям безопасности.

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