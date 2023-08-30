В Кремле прокомментировали ночную атаку украинских БПЛА

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после попытки массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких атак в дальнейшем, передает РИА Новости.

«Я не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами, выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем», — сказал представитель Кремля.

В ночь на 30 августа украинские БПЛА атаковали Псков, Рязань, Брянск, а также Орловскую и Калужскую области. Кроме того, в Подмосковье был сбит БПЛА, летевший в столицу. В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ограничивались полеты, сейчас они работают штатно, сообщили в Росавиации. Минобороны РФ также сообщило об уничтожении четырех украинских катеров со спецназом в Черном море. «Газеты.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого в сеть попал видеоролик с кадрами отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэропорт в Пскове.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.