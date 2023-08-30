В МИД России назначили посла по особым поручениям по преступлениям Киева

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник получил новую должность в МИД РФ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«Приказом министра иностранных дел России <…> введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима», — отметила Захарова.

Дипломат пояснила, что на этот пост назначен «всегда жестко отстаивавший свою позицию» Мирошник. По ее словам, на экс-представителя ЛНР возлагается обязанность взаимодействовать от имени МИД РФ с федеральными и региональными органами власти, которые собирают информацию по «резонансным преступлениям» Киева.

Захарова обратила внимание, что времена, когда Россия ограничивалась только заявлениями об атаках ВСУ на мирные объекты, ушли.

30 августа в МИД РФ заявили, что обстрелы Киева российской территории не останутся безнаказанными. Захарова подчеркнула, что налеты украинских беспилотников еще раз подтверждают «террористическую сущность киевского режима».

Ранее Мирошник объяснил, почему западные СМИ заговорили о провальном контрнаступлении ВСУ.